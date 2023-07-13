Илон Маск запустил компанию по исследованию искусственного интеллекта xAI
Американский предприниматель Илон Маск 12 июля объявил о запуске собственной компании, занимающейся исследованием искусственного интеллекта: ее название xAI
Об этом он написал в Twitter.
"Объявляем о создании xAI для понимания реальности", – говорится в заявлении.
Также у Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.
"Какие самые главные вопросы остаются без ответа?", - задает вопрос компания.
В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:
- Где начинается сознание?
- Когда мы переходим от одной клетки к ~35 триллионам клеток?
- В чем смысл жизни?
- Где же инопланетяне?
Пока никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.
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