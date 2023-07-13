Илон Маск запустил компанию по исследованию искусственного интеллекта xAI

Об этом он написал в Twitter.

"Объявляем о создании xAI для понимания реальности", – говорится в заявлении.

Также у Twitter уже появился верифицированный аккаунт компании xAI. На этой странице было опубликовано первое сообщение.

"Какие самые главные вопросы остаются без ответа?", - задает вопрос компания.

В комментариях американский предприниматель задал разные вопросы:

Где начинается сознание?

Когда мы переходим от одной клетки к ~35 триллионам клеток?

В чем смысл жизни?

Где же инопланетяне?

Пока никаких подробностей о деятельности компании нет, но уже 14 июля команда пообещала ими поделиться.