Илон Маск запустил голосование: стоит ли разблокировать Трампа в твиттере
Владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спрашивает, следует ли разблокировать страницу экс-президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На своей странице в твиттер Илон Маск опубликовал голосование, которое продлится ровно сутки. Финальные итоги будут доступны 20 ноября в 2:47 по киевскому времени.
На вопрос, следует ли разблокировать страницу Дональда Трампа, можно ответить коротко: да или нет. За 3 часа в голосовании приняли участие уже более 4 млн пользователей.
55,6% считают, что экс-президента США нужно разблокировать (прим. - информация по состоянию на 05:54, 19 ноября).
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