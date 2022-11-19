Илон Маск запустил голосование: стоит ли разблокировать Трампа в твиттере

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На своей странице в твиттер Илон Маск опубликовал голосование, которое продлится ровно сутки. Финальные итоги будут доступны 20 ноября в 2:47 по киевскому времени.

На вопрос, следует ли разблокировать страницу Дональда Трампа, можно ответить коротко: да или нет. За 3 часа в голосовании приняли участие уже более 4 млн пользователей.

55,6% считают, что экс-президента США нужно разблокировать (прим. - информация по состоянию на 05:54, 19 ноября).

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