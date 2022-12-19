Илон Маск запустил голосование, стоит ли ему покинуть пост руководителя Twitter

Об этом говорится в его twitter .

В голосовании приняло участие более 12,5 млн человек, в настоящее время 56% опрошенных выступили за отстранение Маска с поста руководителя соцсети.

Позже он опубликовал твит, где посоветовал "быть осторожными со своими желаниями, поскольку они могут сбыться".

Еще в одном посту бизнесмен отметил, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".

19 ноября Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спросил, следует ли разблокировать страницу экс-президента США Дональда Трампа. По результатам опроса бизнесмен решил возобновить аккаунт Дональда Трампа в соцсети.

В четверг, 15 декабря, Твиттер заблокировал учетные записи журналистов ведущих изданий без объяснения причины, известно, что они негативно освещали деятельность Илона Маска.

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