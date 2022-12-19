Илон Маск запустил голосование, стоит ли ему покинуть пост руководителя Twitter
Миллиардер Илон Маск ночью 19 декабря запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти какие-либо результаты опроса
Об этом говорится в его twitter .
В голосовании приняло участие более 12,5 млн человек, в настоящее время 56% опрошенных выступили за отстранение Маска с поста руководителя соцсети.
Позже он опубликовал твит, где посоветовал "быть осторожными со своими желаниями, поскольку они могут сбыться".
Еще в одном посту бизнесмен отметил, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".
- 19 ноября Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спросил, следует ли разблокировать страницу экс-президента США Дональда Трампа. По результатам опроса бизнесмен решил возобновить аккаунт Дональда Трампа в соцсети.
- В четверг, 15 декабря, Твиттер заблокировал учетные записи журналистов ведущих изданий без объяснения причины, известно, что они негативно освещали деятельность Илона Маска.
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