Илон Маск за день потерял $17 миллиардов
Акции производителя электромобилей Tesla резко упали на 9%
Об этом сообщает Forbes
Акции Tesla резко упали на 9%, после того как стало известно, что Илон Маск планирует сократить штат работников на 10%. По предварительной информации, состояние Маска уменьшилось почти на $17 миллиардов.
Состояние бизнесмена Илона Маска оценивается в общей сложности в $216,8 млрд.
- Напомним, что недавно Маск призвал своих работников вернуться к работе в офисе.
- Генеральный директор компании Tesla также сообщил, что собирается сокращать количество рабочих мест в компании , поскольку имеет "плохое предчувствие" по экономике.
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