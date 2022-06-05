Илон Маск за день потерял $17 миллиардов

Об этом сообщает Forbes

Акции Tesla резко упали на 9%, после того как стало известно, что Илон Маск планирует сократить штат работников на 10%. По предварительной информации, состояние Маска уменьшилось почти на $17 миллиардов.

Состояние бизнесмена Илона Маска оценивается в общей сложности в $216,8 млрд.

Напомним, что недавно Маск призвал своих работников вернуться к работе в офисе.

Генеральный директор компании Tesla также сообщил, что собирается сокращать количество рабочих мест в компании , поскольку имеет "плохое предчувствие" по экономике.

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