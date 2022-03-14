Илон Маск вызвал Путина на поединок
Американский миллиардер и инженер, генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок
Об этом Илон Маск написал в своем Twitter, передает "Еспрессо. TV".
"Вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина", - написал Илон Маск
- Напомним , "Украина, держись устойчиво": Илон Маск призвал мир отказаться от российской нефти
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.2
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 34.42
- Актуальное
- Важное