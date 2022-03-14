Илон Маск вызвал Путина на поединок

Об этом Илон Маск написал в своем Twitter, передает "Еспрессо. TV".

"Вызываю Владимира Путина на поединок. Ставка – Украина", - написал Илон Маск

Напомним , "Украина, держись устойчиво": Илон Маск призвал мир отказаться от российской нефти

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