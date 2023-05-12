Илон Маск выбрал новую главу Twitter

Об этом Илон Маск написал в твиттере.

"Я рад приветствовать Линду Яккарино как нового генерального директора Twitter! Она сосредоточится на бизнес-операциях, в то время как я буду заниматься дизайном продукта и новыми технологиями. С нетерпением жду сотрудничества с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, приложение для всего", - пишет Моск.

Ранее Линда Яккарино работала в компании NBC Universal, среди ее достижений в этой должности – запуск стримингового сервиса Peacock.