Илон Маск выбрал новую главу Twitter
Американский миллиардер Илон Маск назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино
Об этом Илон Маск написал в твиттере.
"Я рад приветствовать Линду Яккарино как нового генерального директора Twitter! Она сосредоточится на бизнес-операциях, в то время как я буду заниматься дизайном продукта и новыми технологиями. С нетерпением жду сотрудничества с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, приложение для всего", - пишет Моск.
Ранее Линда Яккарино работала в компании NBC Universal, среди ее достижений в этой должности – запуск стримингового сервиса Peacock.
- 10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.
- 11 мая Илон Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter.
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