Илон Маск впервые стал самым богатым человеком года по версии Forbes
CEO автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира
До этого четыре года рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос, об этом говорится в статье Forbes.
По оценкам издания, состояние Маска составляет 219 млрд долларов – на 48 млрд больше, чем у идущего вторым Безоса (171 млрд долл).
Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 68 млрд долларов. Состояние Безоса за год упало на 6 млрд долл.
Хотя Маск был в списке миллиардеров мира по версии Forbes в течение десяти лет, его состояние действительно существенно выросло за последние два года.
Впервые в список Forbes Илон Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд.
Замыкает топ-3 в рейтинге Бернар Арно и семья (158 млрд долл.), основной актив – группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
- Напомним, Илон Маск очень активно поддерживает Украину в войне с Россией, предоставляя базы спутникового Интернета, а после войны обещает построить в Украине наземную станцию Starlink.
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