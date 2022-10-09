Откровенно говоря, меня уже тошнит от засилья желающих как-то примирить нас с Россией. Их настойчивое желание вызвано либо "куриной слепотой", часто недопустимым недугом для формата и институциональной важности самих "миротворцев", либо абсолютно очевидным меркантильным интересом, либо, как это ни печально, "полезным идиотизмом" в пользу агрессора.

Когда пацифистские попытки завершаются прозрением или хотя бы извинениями за непонимание — одно дело. Когда они принимают формы рецидива, как, к примеру, с Папой Франциском, — приходится искать источники и мотивы именно таких заявлений. Когда речь идет о "полезных идиотах", то здесь сложнее. Уж слишком авторитетны и "безгрешны" эти артикуляторы "мира любой ценой".

Недавно информационное пространство возмутило твит Илона Маска, который предложил провести новый референдум на оккупированных Россией территориях под эгидой ООН, отдать Крым России и обеспечить его водоснабжение, а Украине же Маск предложил иметь нейтральный статус. То есть, инвестор и изобретатель, миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX фактически склоняет не только Киев, но и международное сообщество к капитуляции перед Москвой, пытается вернуть историю в печально известные времена "перезагрузки" отношений между Вашингтоном и Москвой, оставить безнаказанными и военные преступления, и посягательство кремлевского "царя" на мироустройство.

Потом Маск взялся еще и аргументировать собственную позицию, причем совершенно бестолково вторя нарративам российской пропаганды: "Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы должны в любом конкретном конфликтном регионе поддерживать волю живущих там". "Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию".

Не успел утихнуть скандал вокруг этого твита, как Маск обнародовал новую идею, не менее контроверсионную. На этот раз в интервью Financial Times он рассказал о своем видении разрешения "тайваньского" кризиса. Мол, мятежный остров следует отдать под частичное управление Китая (по примеру Гонконга). "Моя рекомендация заключалась бы в том, чтобы создать специальную административную зону для Тайваня, которая была бы достаточно приемлема. Она, вероятно, не сделает всех счастливыми".

После этого рецидива ряд экспертов заподозрили, и не без основания, что бурная публичная деятельность инвестора вызвана просьбами "китайских товарищей", с которыми у Маска общие бизнес-интересы. В китайском Шанхае, например, компания миллиардера по производству электроавтомобилей Tesla имеет свой завод.

Илон Маск даже не скрывает, что его беспокоит потенциальное влияние конфликта между КНР и Тайванем не только на Tesla, но и на производителя iPhone Apple Inc и экономику в целом. Цинично, не правда ли, когда речь идет о жизни и судьбах миллионов людей — что в Украине, что в Китае.

Между тем деятельность Маска в КНР связана с его послушным согласием на требование Пекина гарантий того, что он не будет предлагать интернет-сервис Starlink своей компании SpaceX в Китае.

И тут начинается самое интересное. После "пацифистского" твита об Украине критика Маска в сети всегда сопровождалась и репликами про "не все так однозначно". Мол, посмотрите, меценат передал для нужд ВСУ тысячи станций Starlink, существенно помогающих нашим защитникам.

Но на днях, как раз во время "обострения миротворческих потуг" владельца Tesla, сообщили о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта, что усложняет работу наших военных по освобождению территорий. Причем, судя по тексту Financial Times, неполадки начались после активного контрнаступления ВСУ.

Маск ответил в своем стиле, переключая внимание на бизнес-составляющую скандала: "В статье неправдиво утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя оплачена была лишь небольшая часть. Эта операция стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года ".

Но дальше – просто взрыв: "Что касается происходящего на поле боя, то это засекреченная информация".

То есть, ВСУ сейчас используют Starlink, надеются на его надежность, но "миротворец" Маск владеет "засекреченной информацией", которая позволит ему, при желании, "выключить рубильник"?

Кто попросит у Маска о такой услуге — вопрос далеко не риторический. И, скажите, не может ли выясниться, что меценатские подарки были "дарами данайца"?

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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