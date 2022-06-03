Илон Маск требует у своих работников вернуться к работе в офисе
Американский миллиардер, исполнительный директор компании Tesla, Илон Маск призвал работников вернуться к работе в офисе
Об этом сообщает Bloomberg .
Маск разослал всем своим работникам электронное письмо, где требует вернуться с удаленной работы в офисы.
"К тому же, ваше рабочее место должно быть расположено там, где находятся ваши реальные коллеги, а не в каком-то удаленном псевдоофисе. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали на увольнение", — говорится в письме.
В письме Илон Маск подчеркнул, что каждый работник Tesla обязан проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.
- 25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.
- 14 мая Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов.
- Юристы компании Twitter обвинили миллиардера в нарушении соглашения о покупке социальной сети.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное