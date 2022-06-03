Илон Маск требует у своих работников вернуться к работе в офисе

Об этом сообщает Bloomberg .

Маск разослал всем своим работникам электронное письмо, где требует вернуться с удаленной работы в офисы.

"К тому же, ваше рабочее место должно быть расположено там, где находятся ваши реальные коллеги, а не в каком-то удаленном псевдоофисе. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали на увольнение", — говорится в письме.

В письме Илон Маск подчеркнул, что каждый работник Tesla обязан проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.

14 мая Маск решил приостановить соглашение по покупке социальной сети из-за проверки количества фейковых аккаунтов.

Юристы компании Twitter обвинили миллиардера в нарушении соглашения о покупке социальной сети.

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