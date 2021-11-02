Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Forbes.



"Состояния Илона Маска выросли на $22.6 млрд или 7,72% и на момент написания заметки составили $315,2 млрд", - говорится в сообщении.



Основная часть состояния Маска – акции компании Tesla. Также значительную часть занимают акции компании SpaceX. Инвесторы оценили стоимость последней в 74 млрд долларов.



На втором месте рейтинга – основатель Amazon Джефф Безос со 193,2 млрд долларов.



Третье место занимает Бернар Арно – руководитель производителя предметов роскоши LVMH (в нее входят такие бренды, как Louis Vuitton и Dior) со 190,8 млрд долларов.

Напомним, ради спасения человечества от голода Илон Маск готов продать свои акции Tesla