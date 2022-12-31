Илон Маск стал первым человеком, потерявшим $200 млрд
За последние недели генеральный директор Tesla потерял $200 млрд, это произошло после падения акций производителя электромобилей
Об этом сообщили в Bloomberg.
Согласно данным Bloomberg, 21 ноября 2021-го состояние основателя Tesla Илона Маска достигло $340 млрд. Однако в последние недели декабря капитал изобретателя начал резко снижаться: теперь его оценивают в $137 млрд.
Из-за падения акций Tesla подешевела на $85 млрд. Доминирование Tesla в области электромобилей, основа ее высокой оценки, под угрозой, поскольку конкуренты ее догоняют.
"В общей сложности за год стоимость компании сократилась втрое. В январе она оценивалась в 1,2 триллиона долларов", - отметили в Bloomberg.
Между тем, когда давление на Tesla усиливался, Маск был занят Twitter, который он приобрел за 44 миллиарда долларов в конце октября.
Акции Tesla упали на 65% в 2022 году, и в этом году Маск продал столько, чтобы покрыть свою покупку Twitter, что они больше не являются его самым крупным активом.
- Напомним, 23 декабря сообщалось о заявлении гендиректора и основателя компании Tesla. Илон Маск утверждал, что в течение примерно двух лет не будет продавать акции Tesla.
- Миллиардер и владелец твиттера Илон Маск также заявил, что расходы соцсети удалось "взять под контроль", ныне ей не грозит неизбежное банкротство.
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