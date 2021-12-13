Илон Маск стал человеком 2021 года по версии журнала Time

Об этом сообщает журнал Time.



Миллиардер оставался в центре внимания на протяжении всего последнего года.



Его стартап-компания производства ракет SpaceX завладела космическим будущим Америки, а его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей. Это сделало Маска самым богатым гражданином в истории мира с состоянием более $250 млрд.



В апреле SpaceX выиграла эксклюзивный контракт NASA на отправку астронавтов США на Луну впервые с 1972 года, а в сентябре успешно закончила первую в мире миссию с командой, полностью гражданским экипажем.



По данным Forbes , сейчас Илон Маск – второй самый богатый человек мира после основателя Amazon Джеффа Безоса.

2 декабря Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.