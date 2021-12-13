Илон Маск стал человеком 2021 года по версии журнала Time
Журнал Time назвал гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска человеком 2021 года
Об этом сообщает журнал Time.
Миллиардер оставался в центре внимания на протяжении всего последнего года.
Его стартап-компания производства ракет SpaceX завладела космическим будущим Америки, а его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей. Это сделало Маска самым богатым гражданином в истории мира с состоянием более $250 млрд.
В апреле SpaceX выиграла эксклюзивный контракт NASA на отправку астронавтов США на Луну впервые с 1972 года, а в сентябре успешно закончила первую в мире миссию с командой, полностью гражданским экипажем.
По данным Forbes , сейчас Илон Маск – второй самый богатый человек мира после основателя Amazon Джеффа Безоса.
- 2 декабря Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.59
- Актуальное
- Важное