Илон Маск расстался с певицей Граймс
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск и канадская певица Граймс разорвали отношения
Подробности приводит Еспресо.TV .
"Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я в основном находился в Техасе или за границей, а ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе", - сказал он изданию Page Six , отметив при этом, что они все еще любят друг друга, но из-за карьеры почти не видятся.
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Несмотря на развод своего общего сына они будут воспитывать вместе.
Граймс пока не комментирует свои отношения с Маском.
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- О том, что Маск и Граймс встречаются, стало известно в мае 2018-го, за два года у них родился сын. Мальчика назвали X Æ A-12, однако позже имя пришлось сменить на X Æ A-Xii.
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