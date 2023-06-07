Первый эпизод своего шоу Карлсон опубликовал в Twitter.

Он заявил, что россияне якобы не были заинтересованы в подрыве ГЭС, поскольку теракт больше всего навредил именно захваченным территориям. Кроме того, эксведущий сравнил аварию с взрывом на "Северных потоках" - по словам Карлсона, газопровод также взорвали украинцы.

По состоянию на 15:00 7 июня видео набрало почти 60 млн просмотров и более 10 тысяч репостов.

Знаменитости, распространившие пропагандистское видео

Пропагандистский ролик распространил ряд известных людей.

Илон Маск ретвитнул материал Карлсона как пример "свободы мысли" в twitter.

"Было бы здорово показывать все части политического спектра на этой платформе!", - пишет бизнесмен.

Не обошел вниманием пропагандистское видео и представитель России в ООН Дмитрий Полянский, заявивший, что экс-журналист "не верит западной и украинской пропаганде".

"Очевидно, Такер Карлсон отказывается верить заявлениям западной и украинской пропаганды о разрушении каховской ГЭС. Он также не согласен с тем, как людей в США дезинформируют о важных внутренних и международных проблемах", - комментирует представитель страны-террориста.

Американский конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейтц также распространил ролик, скромно подписав "Такер вернулся".

Видео пропагандиста распространила конгрессмен Анна Паулина Луна и добавила, что Такер "сломал интернет", восхваляя большое количество просмотров.

Это видео ретвитнул также блогер Бенни Джонсон, восхищаясь скоростью, с которой распространяется ролик Карлсона.