Илон Маск распространил видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с обвинениями Украины в подрыве Каховской ГЭС
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, известный своей активной поддержкой РФ, опубликовал видео, обвинив Украину в подрыве Каховской ГЭС. Его пост распространили некоторые известные люди, среди которых Илон Маск и американский конгрессмен Мэтт Гейтц
Первый эпизод своего шоу Карлсон опубликовал в Twitter.
Он заявил, что россияне якобы не были заинтересованы в подрыве ГЭС, поскольку теракт больше всего навредил именно захваченным территориям. Кроме того, эксведущий сравнил аварию с взрывом на "Северных потоках" - по словам Карлсона, газопровод также взорвали украинцы.
По состоянию на 15:00 7 июня видео набрало почти 60 млн просмотров и более 10 тысяч репостов.
Знаменитости, распространившие пропагандистское видео
Пропагандистский ролик распространил ряд известных людей.
Илон Маск ретвитнул материал Карлсона как пример "свободы мысли" в twitter.
"Было бы здорово показывать все части политического спектра на этой платформе!", - пишет бизнесмен.
Не обошел вниманием пропагандистское видео и представитель России в ООН Дмитрий Полянский, заявивший, что экс-журналист "не верит западной и украинской пропаганде".
"Очевидно, Такер Карлсон отказывается верить заявлениям западной и украинской пропаганды о разрушении каховской ГЭС. Он также не согласен с тем, как людей в США дезинформируют о важных внутренних и международных проблемах", - комментирует представитель страны-террориста.
Американский конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гейтц также распространил ролик, скромно подписав "Такер вернулся".
Видео пропагандиста распространила конгрессмен Анна Паулина Луна и добавила, что Такер "сломал интернет", восхваляя большое количество просмотров.
Это видео ретвитнул также блогер Бенни Джонсон, восхищаясь скоростью, с которой распространяется ролик Карлсона.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке.
- Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
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