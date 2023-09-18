Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление
Бизнесмен Илон Маск заявил, что во время украинского контрнаступления умирает много людей ради "незначительных" территориальных достижений
Об этом он написал в соцсети Х.
"Так много смертей за такие пустяки", - говорится в сообщении.
Таким образом, Маск прокомментировал пост американского экономиста и бизнесмена Девда Сакса, который опубликовал карту украинского контрнаступления с подписью "украинские территориальные достижения в результате их расхваляемого контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".
Масштабы украинского контрнаступления
В общем, с начала контрнаступления ВСУ освободили 261,7 кв. км украинской земли на юге.
Только за неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кв. км территорий в Запорожском и Херсонском направлениях. Там враг находится в обороне, но продолжает обстрелы.
"На юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.
14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.
Уже впоследствии, 17 сентября, Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.
В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.38Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное