Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление

Об этом он написал в соцсети Х.

"Так много смертей за такие пустяки", - говорится в сообщении.

Таким образом, Маск прокомментировал пост американского экономиста и бизнесмена Девда Сакса, который опубликовал карту украинского контрнаступления с подписью "украинские территориальные достижения в результате их расхваляемого контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте".

Масштабы украинского контрнаступления

В общем, с начала контрнаступления ВСУ освободили 261,7 кв. км украинской земли на юге.

Только за неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кв. км территорий в Запорожском и Херсонском направлениях. Там враг находится в обороне, но продолжает обстрелы.

"На юге мы продолжаем ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Есть успех в районе южнее и восточнее Работино. Наши сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута Донецкой области, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.

Уже впоследствии, 17 сентября, Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клещиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.