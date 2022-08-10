Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд на случай покупки Twitter
Американский миллиардер Илон Маск продал пакет акций Tesla на $6,9 млрд на случай, если заключит соглашение о покупке социальной сети Twitter
Об этом сообщает Wall Street Journal .
По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, с 5 по 9 августа Маск продал около 7,93 млн акций производителя электромобилей Tesla. После этого его доля в компании сократилась до 15%.
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Маск объяснил, что таким образом он хочет избежать срочных продаж акций Tesla в случае, если ему все-таки придется закрывать сделку с Twitter на $44 млрд. В ответ на вопрос, собирается ли он после достижения соглашения с соцсетью выкупать акции Tesla, миллиардер ответил утвердительно.
- 24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд.
- 13 мая Маск заявил о приостановке соглашения о покупке соцсети.
- 13 июля Twitter подал в суд на Илона Маска , отказавшегося от покупки.
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