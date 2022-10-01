Илон Маск представил прототип гуманоидного робота Оptimus
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил прототип гуманоидного робота Оptimus, планируется выпустить до миллиона единиц
Об этом сообщает издание The Guardian .
Экспериментальный вариант робота, разработанный Tesla в феврале, на презентации помахал рукой зрителям.
Также было продемонстрировано видео, на котором робот в частности несет коробку, поливает растения и поднимает металлические прутья на производственной станции компании.
"Наша цель – сделать полезного гуманоидного робота как можно скорее", - отметил руководитель Tesla, добавив, что впереди много работы по усовершенствованию робота.
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Сообщается, что компания видит будущее своих роботов в массовом привлечении на заводах, что в перспективе может повлиять на дальнейшее развитие человечества.
По словам Илона Маска, Optimus будет мощным роботом, компания планирует производить их в больших объемах – до миллиона единиц, – а будет стоить он значительно меньше, чем автомобиль Tesla, около 20 000 долларов.
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