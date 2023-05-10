Илон Маск предостерег, что нельзя доверять мессенджеру WhatsApp
Миллиардер Илон Маск уверен, что пользователи не должны доверять мессенджеру WhatsApp
Об этом Маск написал в твиттере.
Миллиардер отреагировал на твит, где пользователь показал снимок с экрана, что мессенджер WhatsApp несколько раз использовал микрофон, пока человек спал.
"WhatsApp нельзя доверять", – пишет Маск.
Позже Илон Маск также написал, что вообще нельзя никому и ничему верить.
- Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск работает над запуском стартапа по искусственному интеллекту, который будет конкурировать с производителем ChatGPT OpenAI.
- 19 апреля Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.3
Покупка 37.3Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное