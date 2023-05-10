Илон Маск предостерег, что нельзя доверять мессенджеру WhatsApp

Об этом Маск написал в твиттере.

Миллиардер отреагировал на твит, где пользователь показал снимок с экрана, что мессенджер WhatsApp несколько раз использовал микрофон, пока человек спал.

"WhatsApp нельзя доверять", – пишет Маск.

Позже Илон Маск также написал, что вообще нельзя никому и ничему верить.