Илон Маск построит в Украине наземную станцию спутникового интернета Starlink
Компания Илона Маска построит в Украине наземную станцию спутникового интернета Starlink
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Facebook.
В министерстве заявили, что после победы в войне с Россией вместе с Илоном Маском будет построена собственная наземная станция Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев.
Отмечается, что во многих городах враг продолжает уничтожать инфраструктуру, в том числе телекоммуникационную.
"Поэтому очень важно отслеживать наличие и качество интернета во всех уголках страны.
Благодаря поддержке компании Speedtest by Ookla, предоставившей нам доступ к данным спидтестов в реальном времени с ресурса speedtest.net, мы можем отслеживать скорость интернета в Украине. Такая информация помогает нам узнать, в каких регионах нужно оперативно реагировать на проблемы со связью", – рассказали в Минцифре.
Также через Ookla появились данные о показателях качества интернета от Starlink.
"Из них понятно, что качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это можно объяснить тем, что на территории Украины нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции - в Польше, Литве и Турции", - пояснили в министерстве.
- 10 марта Илон Маск направил в Украину вторую партию станций спутникового Интернет StarLink.
- 26 марта спутниковые терминалы Starlink атаковали российские хакеры.
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