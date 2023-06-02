Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Илон Маск подтвердил возможность переименования Twitter

Илон Маск подтвердил возможность переименования Twitter

2 июня, 2023 пятница
10:06
Технологии

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск подтвердил, что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News

Маск отреагировал на пост издательства.

Владелец Twitter подтвердил, что социальная сеть может быть переименована в X и будет иметь дополнительные функции для длинных текстов, видео, сообщений и платежных сервисов.

"Твиттер, я считаю, неправильный бренд для этого", – цитирует Daily News Илона Маска.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября прошлого года стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter.

Впоследствии Маск распустил совет директоров, а затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Уже 5 ноября работники Twitter подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

11 ноября того года Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

8 января 2023 года компания в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента. Позже в СМИ появилась информация о том, что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.

4 апреля Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

Впоследствии бизнесмен заявил, что сокращения штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

14 апреля в социальной сети пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.

Впоследствии владелец Twitter Илон Маск заявил , что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет.

7 мая компания признала , что функция "Круг", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.

Впоследствии американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.

Илон Маск сообщил , что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

Новости
Мир
США
Читайте также:
2 июня, 2023 пятница
Генерал Милли: Наибольшую огневую мощь для контрнаступления Украины обеспечат танки
Путін Гаага
1 июня, 2023 четверг
Дело не в возможном аресте: дипломат Чалый объяснил, почему Путин не поедет на инаугурацию Эрдогана
сонце
31 мая, 2023 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погодой начнется лето в Украине
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.52
  • EUR
    Покупка 39.84
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
2 июня
11:34
суд
ВРП отстранила от осуществления правосудия судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту
11:15
Россияне держат в Черном и Азовском морях 15 кораблей: сколько среди них ракетоносителей
11:10
В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту
11:06
"Похож на российские щи": украинские пограничники ответили белорусским на "приглашение на борщ"
10:49
Оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС, ситуация с безопасностью ухудшается ежедневно
10:44
Глава Херсонской ОВА предупредил о вероятности химической атаки из Крыма и рассказал, как действовать в случае опасности
10:33
Почти на 740 млн грн: в Украине арестовали активы Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры
10:27
доллар
Курс валют 2 июня: цены в обменниках Украины
10:20
Обзор
Украине могут предложить альтернативу вступлению в НАТО, Швейцария запретила реэкспорт оружия Киеву. Акценты мировых СМИ 2 июня
10:14
Обновлено
Ночной обстрел Украины 2 июня: в Киеве ПВО сбила более 30 воздушных целей, в Николаевской области - "шахед". Два человека ранены
09:55
Канада начала программу стипендий для украинских студентов-беженцев
09:51
Гуменюк: Россия пытается не допустить включения Николаевщины в зерновую инициативу
09:30
Обновлено
Украинские силы ночью уничтожили 15 вражеских ракет и 21 "шахед"
09:28
США и партнеры будут работать над обучением украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в частности F-16, - Байден
09:24
Эксклюзив
К востоку от Угледара российские оккупанты потеряли ряд своих позиций, - военнослужащий ВСУ Войтко
09:00
Можно ли заснуть во время ночных обстрелов и как функционировать: советы от доктора меднаук
08:58
Реакция на события в Белгородской области свидетельствует о повышенной тревоге среди российского общества, - ISW
08:36
Обновлено
флаг России
РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине: показали танк в деревне близ Шебекино
08:32
КНДР ракета
Попытки запуска КНДР спутника-шпиона: США призвали к заседанию Совбеза ООН
08:22
Обновлено
Белый дом
Сенат принял законопроект о повышении лимита госдолга США
08:15
За сутки Россия потеряла в Украине 540 военных, 15 танков и 10 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
07:55
Генерал Милли: Наибольшую огневую мощь для контрнаступления Украины обеспечат танки
07:28
Байден: Швеция скоро присоединится к НАТО
06:17
Украина получит грант ЕС более чем на €50 млн для поддержки критической инфраструктуры и наведения временных мостов
05:48
Украинцам стало доступно мобильное приложение ChatGPT: пока только на iOS
03:48
Обновлено
Жители Курска сообщили о многочисленных взрывах. Власти заявили о якобы обстреле украинских БПЛА
03:35
Румыния объявила о плане действий, если Россия нападет на Молдову
02:59
Анатолий Трубин
"Шахтер" отказался продать Трубина за 6 млн евро, - СМИ
02:29
Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США
01:40
Промоутер назвал дату и место следующего боя Усика
01:30
Еврокомиссия разрабатывает четырехлетний план финансирования Украины, - СМИ
00:58
Роналду ответил на вопрос о своем будущем
00:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 июня
00:00
РФ обстреляла Донетчину: в Авдеевке убита женщина, в других населенных пунктах ранены 7 человек
2023, четверг
1 июня
23:55
Нидерланды планируют закупить Leopard 1 для Украины, предположительно в Швейцарии, - СМИ
23:33
Канада
Канада ввела санкции в отношении пророссийских политиков Молдовы за "втягивание страны в войну против Украины"
23:08
Сунак вслед за Столтенбергом отметил, что законное место Украины – в НАТО
22:37
"Очень важные переговоры": Зеленский назвал темы саммита Европейского политического сообщества
22:04
Обновлено
Гибель людей возле укрытия в Киеве: задержаны 3 чиновника и охранник поликлиники
21:51
В боях за Бахмут Россия потеряла больше 60 тыс. военных, - СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV