Илон Маск подтвердил возможность переименования Twitter

Маск отреагировал на пост издательства.

Владелец Twitter подтвердил, что социальная сеть может быть переименована в X и будет иметь дополнительные функции для длинных текстов, видео, сообщений и платежных сервисов.

"Твиттер, я считаю, неправильный бренд для этого", – цитирует Daily News Илона Маска.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября прошлого года стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter.

Впоследствии Маск распустил совет директоров, а затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Уже 5 ноября работники Twitter подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

11 ноября того года Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании.

8 января 2023 года компания в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента. Позже в СМИ появилась информация о том, что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году.

4 апреля Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

Впоследствии бизнесмен заявил, что сокращения штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

14 апреля в социальной сети пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.

Впоследствии владелец Twitter Илон Маск заявил , что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет.

7 мая компания признала , что функция "Круг", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.

Впоследствии американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.

Илон Маск сообщил , что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.