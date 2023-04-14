Илон Маск планирует запустить стартап с искусственным интеллектом, чтобы конкурировать с OpenAI
Миллиардер Илон Маск работает над запуском стартапа по искусственному интеллекту, который будет конкурировать с производителем ChatGPT OpenAI
Об этом пишет Financial Time со ссылкой на людей, знакомых с планами.
По словам людей, знакомых с планами технопредпринимателя, глава Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта. Маск также ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении денег в его новое предприятие.
Графические процессоры – это высокопроизводительные чипы, необходимые для создания большой языковой модели – системы искусственного интеллекта, способной поглощать огромные объемы контента и создавать похожее на человеческое письмо. или реалистичные изображения, подобно технологии, которая обеспечивает работу ChatGPT", - отметили журналисты.
Илон Маск и OpenAI не ответили на запросы комментариев.
- Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
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