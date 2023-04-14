Об этом пишет Financial Time со ссылкой на людей, знакомых с планами.

По словам людей, знакомых с планами технопредпринимателя, глава Tesla и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта. Маск также ведет переговоры с рядом инвесторов SpaceX и Tesla о вложении денег в его новое предприятие.

Графические процессоры – это высокопроизводительные чипы, необходимые для создания большой языковой модели – системы искусственного интеллекта, способной поглощать огромные объемы контента и создавать похожее на человеческое письмо. или реалистичные изображения, подобно технологии, которая обеспечивает работу ChatGPT", - отметили журналисты.

Илон Маск и OpenAI не ответили на запросы комментариев.