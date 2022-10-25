Илон Маск планирует закрыть соглашение с Twitter в пятницу, – Bloomberg
Самый богатый человек мира Илон Маск в понедельник, 24 октября, пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долларов до пятницы
Об этом сообщило издание Bloomberg News , ссылаясь на видеоконференцию Маска с банкирами, помогающими финансировать сделку.
"Банки, которые предоставляют 13 миллиардов долларов финансирования в виде ссуд, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, которая является одним из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску", - заявили источники агентства.
Ранее Bloomberg сообщал, что кредиторы Уолл-стрит во главе с Morgan Stanley уже готовились за последние недели до финансирования.
"Но с Маском, всего несколько недель назад пытавшимся выйти из соглашения, нет ничего уверенного. Эти последние события свидетельствуют о том, что он находится на завершающей стадии закрытия соглашения до установленного судом срока 28 октября", - пишет Bloomberg.
Ожидается также, что банки получат одну из последних формальностей – сообщение о ссуде – во вторник.
Morgan Stanley и Twitter отказались от комментариев, а представители Маска не ответили на запрос о комментарии.
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24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска по покупке Twitter за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc ( TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.
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13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.
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9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.
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Впоследствии Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. А компания подала на него в суд . Первое судебное заседание должно было состояться 17 октября.
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10 августа сообщали, что Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд в случае, если заключит соглашение о покупке Twitter.
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5 октября стало известно, что Маск был готов купить Twitter по начальной цене в $44 млрд.
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