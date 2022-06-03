Об этом сообщает Reuters.

В электронном письме к руководителям гендиректор Илон Маск сообщил, что "супер плохое предчувствие" по экономике, и поэтому собирается сократить около 10% рабочих мест в компании Tesla.

Сообщение, присланное в четверг под названием "приостановить наем во всем мире", появилось спустя два дня после того, как Маск призвал сотрудников вернуться на рабочие места или увольняться.

Акции Tesla упали почти на 5% во время предыдущей торговли в США в пятницу, а ее котируемые акции во Франкфурте упали на 3,6% после отчета Reuters. Фьючерсы на американский Nasdaq стали отрицательными и торговались на 1% ниже.

В последние недели Илон Маск предупреждал о рисках рецессии, но его электронное письмо с приказом о приостановлении найма и сокращении персонала было наиболее прямым и громким сообщением.

Пока спрос на автомобили Tesla и другие электромобили (EV) оставался высоким, и многие традиционные индикаторы спада, включая увеличение запасов дилеров в Соединенных Штатах, не появлялись.

"Всегда лучше вводить меры жесткой экономии в хорошие времена, чем в плохие. Я считаю эти заявления предупреждением и мерой пресечения", - сказал аналитик NordLB из Ганновера Франк Швоуп.

Он также отметил, что многие автопроизводители достигли рекордной прибыли в 2021 году, но экономическая ситуация сейчас более неопределенна.

Напомним, что недавно Маск призвал своих работников вернуться к работе в офисе.

А 25 апреля было объявлено, что Илон Маск покупает Twitter за $44 млрд.

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