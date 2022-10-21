Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Твиттера в случае успешного закрытия сделки

Об этом сообщает The Washington Post .

По словам издания, Маск в случае успешного закрытия сделки планирует сократить штат сотрудников компании Twitter Inc. до чуть более чем 2 тыс. человек. Они сформируют основной скелет команды, которая и дальше будет заниматься соцсетью.

Впрочем, даже если Маск не станет владельцем компании Twitter Inc., компанию все равно ожидают значительные сокращения. Так, нынешнее руководство компании до конца этого года планировало сократить на 800 млн долларов заработную плату работникам. Это означает, что планируется увольнение не менее четверти работников Twitter Inc.

Несмотря на это, планы Маска считают такими, что ставят под угрозу пользователей социальной сети. По мнению специалиста по обработке данных Эдвина Чена, эти сокращения приведут к масштабным хакерским атакам. Сам Маск не комментировал эти заявления.

Ожидается, что Twitter Inc. и Илон Маск завершат соглашение о покупке до следующей пятницы, 28 октября.