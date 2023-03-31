Илон Маск планирует посетить Китай и встретиться с премьер-министром Ли Цяном, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечают, что точное время визита зависит от того, когда Ли Цян будет свободно. Что именно они планируют обсудить, не сообщается.

Агентство пишет, что визит Маска в Китай станет его первой поездкой в страну после пандемии COVID-19. Ли Цян, с которым во время визита планирует встретиться Маск, стал премьер-министром в марте этого года. Ранее он работал секретарем партии Шанхая, где руководил строительством и открытием завода Tesla.

Планируемый визит Маска проходит в то время, когда Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций. Это делается для того, чтобы помочь укрепить экономику, пострадавшую от трехлетней пандемии коронавируса.

В последний раз Маск посещал Китай в 2020 году. После этого он принимал участие в различных форумах, в частности, в Китайской Всемирной Интернет-конференции.

С Ли Цяном он встречался в 2019 году на открытие завода Tesla в Шанхае. В 2020 году они вместе выступили на онлайн-встрече, во время которой Маск поблагодарил действующего премьер-министра за поддержку работы завода во время пандемии.

Китай является вторым по величине рынком Tesla после США. Завод в Шанхае является самым большим центром производителя электромобилей. По данным агентства, Маск хочет удвоить свои мощности на этом заводе.

Также, по информации Reuters, Китай является одним из самых больших неамериканских источников дохода для Twitter.