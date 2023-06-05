Илон Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера из NBCUniversal

Об этом сообщает BBC.

Переход Бенарроха произошел менее чем через месяц после того, как руководителя отдела рекламы NBCUniversal Линду Яккарино назначили новой гендиректором Twitter. Она занимает должность, которую имеет Маск.

Бенаррох уже обновил свой профиль в LinkedIn, где указал, что будет работать в офисе Twitter в Нью-Йорке.

На что в Twitter Яккарино написала: "Добро пожаловать в стаю @benarroch_joe! От одной птицы к другой". Речь идет о логотипах NBCUniversal (павлин) и Twitter (маленькая птичка).

Отметим, в начале своей карьеры Бенаррох работал в Facebook. А на своей последней должности был исполнительным вице-президентом по коммуникациям, рекламе и партнерству в NBCUniversal.

Что известно о Twitter после приобретения соцсети Маском

27 октября в прошлом году стало известно, что Илон Маск приобрел Twitter. Он распустил совет директоров, затем поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

4 ноября 2022 года Маск начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Тогда работники подали на компанию коллективный иск в суд из-за того, что новый гендиректор планировал ненадлежащим образом сократить более 3 тыс. сотрудников.

Впоследствии Илон Маск предупредил о возможном банкротстве компании. А Twitter в очередной раз уволил рабочих, сократив штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимавшейся глобальной модерацией контента.

Позже в СМИ появилась информация , что более 500 рекламодателей приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки миллиардером соцсети в 2022 году.

А бизнесмен заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .

В апреле Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. А пользователям разрешили взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. Также Twitter снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

24 апреля стало известно, что в соцсети возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков. Впоследствии владелец Twitter заявил , что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет. Компания же признала , что функция "Коло", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.

В мае Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки. И сообщил , что в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

Кроме того, американский миллиардер назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.