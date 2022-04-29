Илон Маск передал Украине системы сохранения энергии Tesla Powerwall
Илон Маск, кроме станций спутникового интернета Starlink, 29 апреля передал Украине солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall
Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall имеет высокую автономность и обеспечивает резервное питание при отключении электричества", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.
- Проект компании SpaceX, который предоставляет услуги спутникового интернета, планирует открыть официальное представительство в Украине.
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