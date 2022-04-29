Илон Маск передал Украине системы сохранения энергии Tesla Powerwall

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall имеет высокую автономность и обеспечивает резервное питание при отключении электричества", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.