Об этом Маск написал в twitter .

Таким образом, основатель SpaceX прокомментировал материал WSJ о том, что Сергей Брин расстается со своей женой Николь Шенахан из-за его романа с ней.

"Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь всего два раза за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", - написал Маск.

Он подчеркнул, что WSJ не взяли комментарии ни у одного из героев публикации. Сами журналисты утверждают, что Илон Маск и представитель Николь Шенахан не ответили на запросы, а адвокат Сергея Брина отказался от комментариев.

24 июля Wall Street Journal сообщил, что осенью прошлого года у Илона Маска был короткий роман с женой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод и положило конец дружбе миллиардеров.

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