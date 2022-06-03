Илон Маск отправил в Украину солнечные панели, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас снабжают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины", - рассказал он.

Известно, что на деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, возникают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений.

Напомним, недавно Маск подчеркнул, что Starlink сопротивляется российским атакам, однако они усиливаются.

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