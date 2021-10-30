Илон Маск откроет университет в Техасе

Заведение будет иметь технологический профиль, передает Еспресо.TV.



"Я размышляю над тем, чтобы открыть новый университет – Институт технологии и науки Техаса", – сообщил Маск у себя в твиттере.







Существенных подробностей он пока не приводит.



"Вы должны сделать обучение бесплатным и гарантировать работу выпускникам с высокими баллами в Tesla или Space X", - отмечает политик-демократ, кандидат на должность сенатора от Арканзаса Дэн Уайтфилд.



Справка



Илон Маск получал высшее образование в трех американских университетах - в Королевском университете в Кингстоне, Университете Пенсильвании и в Стэнфорде, но нигде не задерживался на длительное время.



Его образовательная степень - бакалавр физики и экономики.



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