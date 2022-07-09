Об этом сообщило издание CNBC, со ссылкой на письмо, направленное адвокатом Маска главному юридическому директору Twitter, информирует "Ліга.нет".

В письме, обнародованном в документации Комиссии США по ценным бумагам и биржам, адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что "Twitter не выполнил свои договорные обязательства".

По словам юриста, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он спрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем продвигать сделку.

Напомним, 24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска по покупке соцсети Twitter за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.

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