Илон Маск отказал Украине в использовании Starlink в Крыму из-за ядерных угроз РФ

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на аналитика и президента Eurasia Group Иена Бреммера.

В сообщении говорится, что Маск лично отклонил запрос Украины на расширение охвата спутникового интернета Starlink в Крым. Бизнесмен считает, что попытки Украины вернуть оккупированный полуостров могут "привести к ядерной войне".

Еще в начале полномасштабного вторжения Илон Маск предоставил Украине системы Starlink, благодаря которым ВСУ имели возможность в режиме реального времени получать информацию о передвижении российских военных и управлять разведывательными данными.

По словам Insider, Бреммер утверждает , что Маск лично рассказал ему о недавнем разговоре с президентом РФ Путиным, в ходе которого Путин угрожал использовать ядерное оружие, в случае, если Украина попытается вернуть Крым.

Сам Маск опроверг эти слова, заявив, что в последний раз разговаривал с Путиным полтора года назад.

Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил , что все еще на стороне Украины.

6 октября Маск продолжил делать скандальные заявления об Украине, отметив, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.

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