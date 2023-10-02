Илон Маск опубликовал мем с Зеленским по военной помощи

Маск сделал публикацию в Twitter.

Илон Маск посвятил мем "страдающему" Владимиру Зеленскому, который просит помощи.

На нем изображен персонаж с лицом президента Украины.

"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – говорится в подписи.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продлить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. В законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.