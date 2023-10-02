Илон Маск опубликовал мем с Зеленским по военной помощи
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским по военной помощи США
Маск сделал публикацию в Twitter.
Илон Маск посвятил мем "страдающему" Владимиру Зеленскому, который просит помощи.
На нем изображен персонаж с лицом президента Украины.
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", – говорится в подписи.
1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продлить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. В законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
- 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием Байден выступил с заявлением о том, что у соглашения нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что принятие в США проекта временного бюджета не грозит поставкам оружия и оборудования.
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