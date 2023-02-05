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Илон Маск – один из крупнейших частных доноров нашей будущей победы, – министр Федоров

5 февраля, 2023 воскресенье
07:50
война с Россией Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает американского миллиардера Илона Маска одним из наибольших частных доноров будущей победы Украины

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Радио Свобода.

"Я думаю, что его личный вклад, его компании - это более 100 миллионов долларов. И это инвестиции. Он является одним из крупнейших частных доноров нашей будущей победы", - заверил министр.

Михаил Федоров говорит, что между ним и американским бизнесменом и изобретателем есть тесная коммуникация:

"Только недавно я ему отправлял фото последней партии Starlink, как их используют люди, как питаются операторы, энергетическая инфраструктура. И я очень осторожно отношусь к нашим отношениям, стараюсь показывать, что мы максимально эффективные партнеры".

Министр цифровой трансформации также подчеркнул, что Украина получила партии Starlink по более низкой цене, чем установленная на рынке.

  • Напомним, в декабре Украина договорилась с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Михаил Федоров заверил , что Илон Маск "быстро реагирует на проблемы".
Мир
Технологии
Илон Маск
Дія
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