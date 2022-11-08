Илон Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным, - Platformer

Об этом информирует Platformer.

Сообщается, что бизнесмен и владелец компании Twitter Илон Маск обсуждал со своим советником Дэвидом Саксом идею перехода соцсети на платный ресурс.

Twitter может быть доступен пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы потребуется подписка.

Издание не уточняет насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки.

Сейчас команда разработчиков работает над платной премиумверсией - Twitter Blue.