Илону Маску ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в twitter .

Таким образом он отреагировал на комментарий владельца SpaceX о том, что хотя президентские выборы 2010 года в Украине, возможно, были не совсем честными, однако отстранили Виктора Януковича с должности через четыре года "в результате переворота".

"Эти выборы, возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - написал Маск.

"Свободные общества влияют на государства через диалог и выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы,

Илон Моск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", – посоветовал Подоляк.