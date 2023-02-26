Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом", в Офисе президента отреагировали
В Офисе президента раскритиковали американского миллиардера Илона Маска за то, что он назвал Революцию Достоинства "переворотом"
Илону Маску ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в twitter .
Таким образом он отреагировал на комментарий владельца SpaceX о том, что хотя президентские выборы 2010 года в Украине, возможно, были не совсем честными, однако отстранили Виктора Януковича с должности через четыре года "в результате переворота".
"Эти выборы, возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - написал Маск.
"Свободные общества влияют на государства через диалог и выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы,
Илон Моск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", – посоветовал Подоляк.
- 9 февраля компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами.
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