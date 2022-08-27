Об этом Маск написал в twitter .

"Страны должны увеличить производство атомной энергии! Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их", - написал Маск.

В ответ на твит миллиардера известный журналист Скотт Морфилд назвал атомную энергию чистой и эффективной и высказал мнение, что она могла бы полностью заменить ископаемое топливо. Он добавил, что так называемые защитники окружающей среды выступают не за чистую энергию, а против человечества.

"Некоторые из них, к сожалению, действительно против человечества", – ответил Маск.

2 июня депутат парламента Великобритании, член палаты представителей Роджер Гейл призвал Европу развивать атомную энергетику ради независимости от нефти и газа из РФ.

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