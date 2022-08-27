Илон Маск назвал безумием призывы отказаться от атомной энергии
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что отказ от атомной энергии ставит под угрозу национальную безопасность стран, идущих на такой шаг
Об этом Маск написал в twitter .
"Страны должны увеличить производство атомной энергии! Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их", - написал Маск.
В ответ на твит миллиардера известный журналист Скотт Морфилд назвал атомную энергию чистой и эффективной и высказал мнение, что она могла бы полностью заменить ископаемое топливо. Он добавил, что так называемые защитники окружающей среды выступают не за чистую энергию, а против человечества.
"Некоторые из них, к сожалению, действительно против человечества", – ответил Маск.
- 2 июня депутат парламента Великобритании, член палаты представителей Роджер Гейл призвал Европу развивать атомную энергетику ради независимости от нефти и газа из РФ.
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