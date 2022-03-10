Илон Маск направил в Украину вторую партию станций спутникового Интернета StarLink
Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Эспрессо.TV .
"В такие трудные времена мы нуждаемся в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными. Война делает невозможное возможным как в негативном, так и в положительном смысле. И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину ", – говорится в сообщении.
9 марта Украина получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике.
"Спасибо за поддержку и помощь!" – добавил Михаил Федоров.
Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.
- Напомним, 28 февраля первая партия станций спутникового интернет StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.
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