Илон Маск ищет нового руководителя Twitter, - CNBC

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что поиски нового генерального директора Маском начались еще до опроса в Twitter, где миллиардер поинтересовался у пользователей, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети.

CNBC сообщает, что в октябре Маск заявил, что его должность генерального директора будет временной, однако недавно он написал в twitter, что "преемника нет".

"Вопрос заключается не в том, чтобы найти генерального директора, а в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", – написал он.

Миллиардер Илон Маск ночью 19 декабря запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти любые результаты опроса.

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