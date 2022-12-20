Илон Маск ищет нового руководителя Twitter, - CNBC
Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового исполнительного директора компании
Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на собственные источники.
Издание отмечает, что поиски нового генерального директора Маском начались еще до опроса в Twitter, где миллиардер поинтересовался у пользователей, стоит ли ему покинуть пост главы социальной сети.
CNBC сообщает, что в октябре Маск заявил, что его должность генерального директора будет временной, однако недавно он написал в twitter, что "преемника нет".
"Вопрос заключается не в том, чтобы найти генерального директора, а в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", – написал он.
- Миллиардер Илон Маск ночью 19 декабря запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти любые результаты опроса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.13
- Актуальное
- Важное