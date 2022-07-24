Илон Маск и соучредитель Google Сергей Брин поссорились из-за женщины и прекращают совместный бизнес, - Wall Street Journal

Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание сообщает, что осенью прошлого года у Илона Маска был краткий роман с супругой Сергея Брина. Это побудило сооснователя Google подать на развод в начале этого года и прекратило долгую дружбу миллиардеров.

The Wall Street Journal отмечает, что кроме этого Маск сейчас решает бизнес-проблемы со сбоем в производстве в Tesla и имеет судебную тяжбу из-за желания отозвать свое предложение о покупке Twitter.

Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 240 миллиардов долларов, а Брин занимает восьмое место в мире с 95 миллиардами долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Издание отмечает, что мужчины были друзьями и бизнес-партнерами. Брин выделил Маску около 500 000 долларов для Tesla во время финансового кризиса 2008 года, когда компания пыталась увеличить производство. В 2015 году Маск подарил Брину один из первых полностью электрических внедорожников Tesla.

Согласно данным источников, в последние месяцы между двумя мужчинами и их командами растет напряжение. Брин велел своим финансовым консультантам продать его личные инвестиции в компании Маска. Насколько велики эти инвестиции и были ли они, проверить не удалось.

Брин подал на развод с Николь Шанахан в январе этого года, ссылаясь на "непримиримые разногласия". По информации, предоставленной источниками, заявление о разводе было подано через несколько недель после того, как Брин узнал о коротком романе. По словам человека, близкого к Шанахан, на момент отношений Брин и его жена были разведены, но все еще жили вместе.

В заявлении о разводе Брин указал 15 декабря 2021 года как дату развода пары. Адвокат господина Брина отказался от комментариев. Маск не ответил на запрос о комментарии. Пресс-секретарь Шанахан также не ответила на запросы о комментариях.

Газета со ссылкой на анонимные источники пишет, что роман с Маском, вероятно, возник в начале декабря 2021 года на мероприятии Art Basel в Майами. Art Basel – это многодневный ежегодный фестиваль, собирающий состоятельных посетителей со всего мира.

На вечеринке в начале этого года Маск упал на одно колено перед Брином и искренне извинился за свою вину, умоляя о прощении, по словам людей, сообщивших об инциденте. Добавляют, что Брин признал извинения, но все еще не общается с Маском регулярно.

В начале июня СМИ сообщали, что пара Жерара Пике и Шакиры максимально близка к разводу после того, как певица застукала футболиста с другой женщиной.

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