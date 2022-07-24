English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Илон Маск и соучредитель Google Сергей Брин поссорились из-за женщины и прекращают совместный бизнес, - Wall Street Journal

Илон Маск и соучредитель Google Сергей Брин поссорились из-за женщины и прекращают совместный бизнес, - Wall Street Journal

24 июля, 2022 воскресенье
21:34
Культура

Дружба Илона Маска с Сергеем Брином разорвана предположительно из-за романа. Отношения главы Tesla с супругой соучредителя Google привели к тому, что пара, подала на развод

Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание сообщает, что осенью прошлого года у Илона Маска был краткий роман с супругой Сергея Брина. Это побудило сооснователя Google подать на развод в начале этого года и прекратило долгую дружбу миллиардеров.

The Wall Street Journal отмечает, что кроме этого Маск сейчас решает бизнес-проблемы со сбоем в производстве в Tesla и имеет судебную тяжбу из-за желания отозвать свое предложение о покупке Twitter.

Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в 240 миллиардов долларов, а Брин занимает восьмое место в мире с 95 миллиардами долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Издание отмечает, что мужчины были друзьями и бизнес-партнерами. Брин выделил Маску около 500 000 долларов для Tesla во время финансового кризиса 2008 года, когда компания пыталась увеличить производство. В 2015 году Маск подарил Брину один из первых полностью электрических внедорожников Tesla.

Согласно данным источников, в последние месяцы между двумя мужчинами и их командами растет напряжение. Брин велел своим финансовым консультантам продать его личные инвестиции в компании Маска. Насколько велики эти инвестиции и были ли они, проверить не удалось.

Брин подал на развод с Николь Шанахан в январе этого года, ссылаясь на "непримиримые разногласия". По информации, предоставленной источниками, заявление о разводе было подано через несколько недель после того, как Брин узнал о коротком романе. По словам человека, близкого к Шанахан, на момент отношений Брин и его жена были разведены, но все еще жили вместе.

В заявлении о разводе Брин указал 15 декабря 2021 года как дату развода пары. Адвокат господина Брина отказался от комментариев. Маск не ответил на запрос о комментарии. Пресс-секретарь Шанахан также не ответила на запросы о комментариях.

Газета со ссылкой на анонимные источники пишет, что роман с Маском, вероятно, возник в начале декабря 2021 года на мероприятии Art Basel в Майами. Art Basel – это многодневный ежегодный фестиваль, собирающий состоятельных посетителей со всего мира.

На вечеринке в начале этого года Маск упал на одно колено перед Брином и искренне извинился за свою вину, умоляя о прощении, по словам людей, сообщивших об инциденте. Добавляют, что Брин признал извинения, но все еще не общается с Маском регулярно.

  • В начале июня СМИ сообщали, что пара Жерара Пике и Шакиры максимально близка к разводу после того, как певица застукала футболиста с другой женщиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Шоу-бізнес
Илон Маск
США
Читайте также:
Ігор Коломойський
22 июля, 2022 пятница
Если Коломойского лишат гражданства и он поедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса
Морской порт Одессы
23 июля, 2022 суббота
"Вот вам и зерновой коридор": в результате обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
Ліз Трасс
23 июля, 2022 суббота
Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
21:53
Евгений Енин
Нарушителями комендантского часа будут заниматься военкоматы, - МВД
21:38
Полковник ВСУ Виталий Гуляев
Отдал жизнь за Украину командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
За 5 месяцев войны Россия не смогла создать военного превосходства над Вооруженными Силами Украины. Колонка Сергея Згурца
20:54
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Потенциал РФ по обеспечению военными уменьшается: максимум соберут еще 20 тысяч, – генерал Мусаев
20:51
В Хмельницкой области ВСУ уничтожили четвертую ракету, выпущенную из Черного моря
20:40
"Видят" вертолеты и самолеты за 8-18 км. ВСУ получили ЗРК Stormer HVM из Британии, - Defense Express
20:19
На Днепропетровщине украинская ПВО сбила российский штурмовой самолет Су-25
20:18
Интервью
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
20:11
На фото Вооруженные силы Украины
"Враг теряет личный состав", - Генштаб рассказал о боевых действиях на Донетчине
20:08
После 24 февраля количество краж и грабежей сократилось вдвое, а ДТП – втрое
20:07
Эксклюзив
Сергей Згурец
Враг выводов не делает: подтягивает на Юг радиолокационные системы и ПВО, - Згурец
19:57
Киркоров едет в Крым петь перед ранеными оккупантами
19:53
Джонсон до отставки с поста премьера планирует еще раз посетить Украину
19:37
Процишин показал дроны, которые купили для его батальона с помощью Фонда Порошенко
19:18
Во Франции запретят световую рекламу ночью и кондиционирование и отопление при открытых дверях
19:14
Эксклюзив
Россия не сможет присоединить Приднестровье, а тем более захватить Молдову, - дипломат Харченко
19:14
Турецкая армия вооружается собственным аналогом "стингеров"
19:08
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Избирательная кампания в Конгресс США повлияет на помощь Украине, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
18:37
"Уже Запад денег не дает, оружие тоже приостанавливают, не посылают": как российская мать успокаивает своего сына-оккупанта
18:26
Эксклюзив
Николай Маломуж
Россия пытается остановить наступление ВСУ и начать переговорный процесс, - генерал Маломуж
18:25
Эксклюзив
В интересах Украины продолжать войну, пока РФ не потеряет ресурс для наступления, - журналист Лиховий
18:12
Интервью
Зерновые переговоры выглядят очередным путинским шоу, которое ни на что не повлияет существенно – американский дипломат Хербст
17:46
ВСУ ударили по гостинице с россиянами в Хрустальном на Луганщине. Это мог быть HIMARS
17:41
Офицер ВСУ Штефан показал видео уничтоженных на Херсонщине российских зенитно-ракетных систем
17:25
Россияне окончательно похитили главный фонтан Мариуполя
17:25
Кинотеатр
Одесский международный кинофестиваль состоится в нескольких зарубежных локациях
17:15
Эксклюзив
У Украины есть ставка на обвал морального состояния оккупантов на Херсонщине, - эксперт Defense Express Киричевский
17:12
Папа Римский заявил, что имеет "большое желание" посетить Украину
16:58
На фронте погибла военная из Кременчуга
16:43
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
16:37
Россияне сменили нарративы во время освещения авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, - Центр при СНБО
16:26
Bayraktar Байрактар
В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины
16:17
Эксклюзив
Цены продолжат расти, - руководитель Центра экономической стратегии
16:07
На фото украинское поле пшеницы
Марченко объяснил, в чем "тупость" российских заявлений об одесском порту
15:55
На Кубани оккупанты торгуют ворованными херсонскими арбузами
15:52
На Запорожье оккупанты за сутки разрушили 11 гражданских объектов
15:45
Латвия
Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну, - глава МИД Латвии
15:42
Антониу Гутерреш
Генсек ОНН пообещал добиваться ослабления санкций против РФ в обмен на разблокировку украинских портов, - Лавров
15:39
Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны РФ, - разведка
15:24
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 731 взрывоопасный предмет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV