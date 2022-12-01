Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в человеческий мозг спустя шесть месяцев
Приблизительно через шесть месяцев Илон Маск намерен испытать установку мозгового чипа на человеке. Планирует осуществить испытания нейротехнологическая компания Neuralink, принадлежащая Маске
Об этом говорится на сайте Engadget.
"Мы думаем, что примерно через шесть месяцев мы сможем вживить первый", - заявил Маск.
Как он еще раньше объяснял, все люди в определенном смысле уже киборги.
"Ваш телефон и компьютер являются продолжением вас самих. Однако эти устройства создают значительные ограничения для нашей способности общаться. Если вы взаимодействуете с телефоном, это ограничено скоростью, с которой можете двигать по большим пальцам, или скоростью, с которой говорить в телефон", – размышлял Маск.
Он отмечает, что этот метод может передавать только "десятки, возможно, сотни бит данных в секунду, в то время как компьютер может обмениваться данными со скоростью, гигабитами, терабитами в секунду".
"Это фундаментальное ограничение, которое, по моему мнению, нам нужно решить, чтобы снизить долгосрочный риск искусственного интеллекта", - добавил он.
С тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, прошло два года прошло, а спустя чуть больше 19 месяцев - до обезьяны.
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