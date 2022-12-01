Илон Маск анонсировал первое вживление чипа в человеческий мозг спустя шесть месяцев

Об этом говорится на сайте Engadget.

"Мы думаем, что примерно через шесть месяцев мы сможем вживить первый", - заявил Маск.

Как он еще раньше объяснял, все люди в определенном смысле уже киборги.

"Ваш телефон и компьютер являются продолжением вас самих. Однако эти устройства создают значительные ограничения для нашей способности общаться. Если вы взаимодействуете с телефоном, это ограничено скоростью, с которой можете двигать по большим пальцам, или скоростью, с которой говорить в телефон", – размышлял Маск.

Он отмечает, что этот метод может передавать только "десятки, возможно, сотни бит данных в секунду, в то время как компьютер может обмениваться данными со скоростью, гигабитами, терабитами в секунду".

"Это фундаментальное ограничение, которое, по моему мнению, нам нужно решить, чтобы снизить долгосрочный риск искусственного интеллекта", - добавил он.

С тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, прошло два года прошло, а спустя чуть больше 19 месяцев - до обезьяны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Маска навестить Украину, чтобы показать последствия российской войны.

А в Apple говорят, что не рассматривали возможность удаления Twitter из App Store.

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