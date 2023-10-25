"Иллюзия безопасности": на Netflix вышел трейлер психологического триллера с Джулией Робертс в главной роли

Официальный трейлер был опубликован на YouTube канале Netflix Ukraine.

Кроме Джулии Робертс в фильме снялись Магершал Али, Итан Гоук, Кевин Бэйкон, Чарли Эванс и не только. Режиссером и сценаристом фильма выступил Сэм Эсмейл.

"Семейный отдых в роскошном арендованном доме приобретает зловещий характер, когда все устройства выключаются через кибератаку, а в дверь стучат незнакомцы", - говорится в описании.

Ленту продолжительностью 2 часа 20 минут можно будет просмотреть на стриминговой платформе с 8 декабря.