Иллюзии российской пропаганды. Что действительно ожидает оккупанта в Украине

Еспресо расскажет об одном из важных аспектов мобилизации – реклама военной службы и разница между картинкой и реальностью, к которой оккупанты не готовы.

О чем пойдет речь в тексте:

Как пропаганда возделывает россиянина

О рекламе военной службы и войны в Украине

Какая на самом деле ситуация и на что жалуются российские военные

Пропаганда как неотделимая составляющая мобилизации

Россияне живут в тотальной пропаганде и являются как бы подопытными какого-то психологического эксперимента по отуплению целого населения, которое и не прочь не проявлять своего критического мышления.

Пропаганда играет ключевую роль в войне против Украины, ведь подает россиянам необходимые эмоции, чтобы те же изъявили желание идти воевать или хотя бы не были против нее.

Как рассказывает политолог Денис Тизенгаузен, этот эксперимент, а точнее, информационно-психологическая операция, над россиянами прошла успешно.

Для этого стоило только применять инструменты пропаганды как " многократное повторение " (8 лет бомбили Донбасс, фашисты\нацисты в Украине едят русскоязычных детей и т.д. – чем абсурднее, тем лучше).

Или " общественное мнение ", когда представляют фейковые социологические исследования или же приобщают известных людей к распространению нужного нарратива ("Может быть, это я что-то не так понимаю. Возможно, мы действительно освобождаем людей от диктатуры Киева").

Есть и такой метод пропаганды, как " гнилая сельдь ". Это когда вбрасывают дикую информацию типа сатанистов в ВСУ и россияне "жевают" ее месяцами, копаясь в деталях или смакуя свою ненависть к украинским военным, но не разбирают ли эта информация правдой. О "нацистах в Украине" работает по той же схеме, подкрепляясь другими инструментами для демонизации украинцев.

И такого еще много: более действенных, более абсурдных инструментов, как вот "абсолютная ложь" о биолаборатории в Украине.

"Эта ложь настолько ужасна, что ты невольно сначала впадаешь в состояние шока, а потом начинаешь говорить - а вдруг оно такое на самом деле? И здесь тебя начинают бомбить с разных медийных площадок, что биолаборатории есть, вот я показываю вам документ... А это может быть чертеж канализации в его частном доме. Байден, Америка, они хотят уничтожить весь наш народ — и человек думает: ну это настолько ужасно, что очень похоже на правду», – приводит пример политолог.

Бороться с этой дикой пропагандой не так уж трудно: достаточно выключить, а критическое мышление включить при серфинге интернета или потреблении какой-либо другой информации.

"Критическое мышление было начисто вымыто Советским Союзом из председателей советских жителей. Соответственно потом эту эстафету переняла Россия. Критическое мышление — это когда ты смотришь один источник, смотришь второй источник, смотришь третий, собираешь информацию, проверяешь факты, анализируешь выводы. Но россияне на это не имеют ни времени, ни средств, ни желания, к сожалению".

К примеру прекрасно подойдет история эксмера российского города Чайковского, добровольно ушедшего на войну в Украине, чтобы "воевать с НАТО".

Еспресо получило полное видео с допроса Алексея Третьякова, попавшего в плен в ВСУ.

В частности, он рассказывает, как российская пропаганда повлияла на его решение пойти на войну:

"Альтернативных источников информации очень мало. Я смотрел другие каналы, но мне не верилось в то. А центральные каналы документально все подтверждают, показывают сюжеты. Поэтому я принял решение самому убедиться, действительно ли здесь присутствует НАТО... государственное центральное телевидение говорит одно и тоже каждый день, что вся страна защищает свои интересы от натовского присутствия. А когда я сюда уже приехал, посмотрел, хотя мало здесь побывал, что в Украине обычные нормальные люди и никакие батальоны НАТО здесь не стоят, свастику на заборах не рисуют".

При этом мужчина уверяет, что был против российского вторжения в Украину с самого начала, но тезис о НАТО смог затронуть какие-то его страхи, поэтому свое решение он изменил:

"Вторжение я не поддерживал. Я своим родственникам говорил, что это недопустимо в XXI веке. Добрососедские отношения выстраиваются через торговлю и взаимодействие. Считаю, что дружеские отношения нужно налаживать экономическими и культурными связями. Когда прозвучало, что здесь нацизм и войска НАТО, то возникли другие приоритеты".

Тотальная реклама

Нечего и говорить о публичных пространствах на РФ, которые облеплены "zетками" и георгиевскими лентами. еще один виток – это реклама службы в российской армии и "настоящему мужицкому делу" воевать, потому что деды же воевали.

На улице висят баннеры с "героическими" военными РФ в полной амуниции, современным оружием и непобедимым видом. Они призывают приобщиться к "святому делу" - либо борьбе с фашизмом, либо с защитой России от подлого и ужасного Запада, или еще что-то. И невольно гражданский россиянин хочет себя почувствовать этим надуманным героем и идет в армию – будь то по контракту или другим способом. Тем более он хочет идти убивать украинцев, потому что кроме образа российского Рембо ему обещают очень много, а особенно денег. Это по меркам РФ, конечно. О том, что стоит за такой рекламой будет несколько ниже, а пока рассмотрим виды рекламы.

Кроме уличных баннеров, реклама о "военной работе в Украине" массово есть в школах и даже садах. О ней говорят на обязательных уроках "разговоры о важном", армию пиарят рекруты, приходящие на школьные уроки и т.д.

Есть даже мобильные агитационные пункты. По данным на весну 2023 года, в Камышине Волгоградской области такой пункт посетили 500 студентов. Пункты набора на военную службу открыты также в Уфе, Железноводске, деревне Убинское Новосибирской области, Курске и других регионах.

Рекламируют службу и в центрах занятости. Кроме визуальной рекламы проводят встречи с безработными, куда приходит комиссар и рассказывает о преимуществах военной работы.

Больницы. Все поликлиники города Химки организовали акцию: полная диагностика за сутки для поступающих на военную службу.

Подъезды. Мэрия Новосибирска рассылала требование разместить рекламу службы в Украине.

Метро. На станции "Ботаническая" в Екатеринбурге появились листовки с текстом "Мужики, пора!" и номерами телефонов военкомата.

Военную службу рекламируют даже похоронные бюро в России, что в этом случае достаточно логично.

Более того, регионы России между собой конкурируют за выполнение плана мобилизаций населения на войну с Украиной. Некоторые готовы придумывать новые выплаты из собственного бюджета, чтобы больше сагитировать россиян.

Соцсети

Что здесь говорить, весной 2023 года в соцсети Вконтакте насчитали 75 тысяч объявлений с призывом отправиться на фронт. Это реклама от органов госвласти, государственных компаний и учреждений, как даже детских садов.

Весной также вышло видео Минобороны РФ в ютуб о службе на контракте, в которой обесценивают профессии охранника или таксиста и призывают стать "настоящим мужиком" и реализовать себя в армии за ежемесячные выплаты от 204 тыс. рублей.

Несмотря на санкции, россияне активно используют ток для пропаганды войны в Украине и военной службы. Ранее журналистам даже удалось узнать, что блоггерам специально оплачивали видео с поддержкой российских властей. В этой соцсети можно встретить ролики от того же Минобороны России о службе по контракту.

Что действительно ожидает россиян на войне

Когда украинцы активно начали выгонять россиян со своих территорий, наше общество увидело не страшного оккупанта, а голодного, бедного и голого коллективного "Чмоня" со старым автоматом. Здесь важно отметить, что какое бы ни было обеспечение у оккупантов, нельзя недооценивать ту опасность, которую они принесли в нашу страну.

За полтора года ситуация кардинально не изменилась – россиянин на войне не герой из плакатов, а буквально мясо, которое не "борется против фашизма", а ворует нормальную одежду и еду по домам украинцев.

Фото: Скриншот из видео в Телеграмм-канале "Ищи своих"

Реальность от рекламы сильно отличается. В Украине российских мобилизованных или контрактников (здесь разница небольшая на самом деле) ждут боевые действия сразу после военкомата – без подготовки.

Благодаря украинским вооруженным силам большинство оккупантов домой уже никогда не вернется живыми, не получат те распиаренные льготы и ничего не купят по выплатам за убийства украинцев. Согласно данным Conflict Intelligence Team (CIT), большинство мобилизованных смогли прожить на фронте в Украине менее 5 месяцев.

Если россиянин попадает на фронт, то он может забыть об адекватном руководстве, хорошем обеспечении и ротации. оккупанты от психических травм сами совершают самоубийство.

К примеру, мы собрали несколько свежих видео за август-сентябрь с оккупантами, которые показывают реальное положение вещей в российской армии ( смотрите ниже ). Это далеко не тот бравый солдат из рекламных плакатов.

Первое видео от военных РФ из полка 1442 г., воевавшее возле Клещиевки. Там убийцы украинцев жалуются, что их пехоты уже нет в живых, поэтому командование на штурмы посылает всех без нормальных боеприпасов и оружия. Отказаться от штурма страшно, потому что сзади стоят так называемые "заградотряды", расстреливающие беглецов.

Второе – сентябрьское видео от военных полка 1008 года, а именно воинской части № 29297, состоящей только из мобилизованных. Они обращаются к Путину, чтобы он им помог и сменил командование, ведь их там просто воспринимают как мясо для штурма. С причинно-следственными связями у россиян тоже проблемы.

Третье видео с бывшими вагнеровцами, которые остались воевать в Украине по состоянию на 2 августа, также очень показательно. Убийцы говорят, что их оставили даже без еды, что уж говорить об оружии и боеприпасах.

Четвертое : пока российские пропагандисты снимают новые видео , где их солдаты мечтают о квартире в "освобожденном" Киеве, подтверждая свои захватнические действия, в реальности их бросают еще даже по дороге на фронт. Оккупантов оставили без денег, еды и крыши над головой и сказали добираться до места дислокации самим.

А еще российские солдаты жалуются, что им не выплачивают деньги. Вместо обещанных почти двух сотен тысяч рублей в месяц на счета оккупантам поступают суммы в разы меньше. В 52 регионах России и в оккупированном Крыму с начала марта 2023 задержали или совсем не выплатили зарплаты военным.

По состоянию на сентябрь известно, что отдельные бригады РФ распорядились не выплачивать деньги находящимся на лечении военнослужащим.

Если россияне думают, что будут получать компенсации за своих погибших родственников на войне в Украине, то Кремль изменил свою политику, ведь ликвидированных ВСУ оккупантов очень и очень много – Минобороны России оставляет тела погибших на войне в Украине солдат на поле боя, чтобы не выплачивать компенсацию их семьям. И это массовое явление.

Пропаганда, реклама и обещания властей РФ делают многое для привлечения россиян в армию. Однако, с новыми успехами ВСУ на фронте этот пузырь чешутся:

С мая гарнизонные военные суды выносят около ста приговоров в неделю (!) по делам самоволки.

В общей сложности таких случаев 513. 58% (298) из них касались тех, кого отправили на службу по мобилизационному указу Путина. Еще 39% (200) были контрактниками во время начала полномасштабной войны.