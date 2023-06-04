Такое мнение высказал политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо".

"В России будут решать не рейтинги в процессах, которые там развернутся в ближайшие дни или недели, а силовые структуры. Группа, которая стоит за Пригожиным, уже принимает практические действия и хочет сменить руководство минобороны РФ. Пригожин уже озвучил требования: министром обороны должен стать генерал Мизинцев и начальником генштаба генерал Суровикин. Им нужен этот контроль не для того, чтобы управлять сотней тысяч мобилизованных, переправлять их с одного участка фронта на другой. Контроль минобороны им нужен для двух структур - ГРУ и сил специальных операций. Этими структурами они стремятся завладеть для того , чтобы взять власть и удержать ее в послевоенной России", - объяснил Пионтковский.

По словам политолога, события в ближайшие дни будут определять чьи приказы будет выполнять руководитель спецподразделения минобороны России. Приказы министра обороны Шойгу или приказы генерал-полковника Мизинцева, которого Пригожин требует назначить.

"Может российское спецподразделение подчиниться приказам Шойгу, но могу твердо сказать, что одна из этих групп будет разгромлена в ближайшее время. Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы спецопераций ликвидируют Пригожина, или структурами завладеют Мизинцев и Суровикин. И эта группа ведет путь к тому, что благоприятно для украинской стороны, для мирового сообщества, капитуляции России", - добавил Пионтковский.