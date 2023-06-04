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Главная Война с Россией Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы ликвидируют Пригожина, или военными структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, - Пионтковский
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Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы ликвидируют Пригожина, или военными структурами завладеют Мизинцев и Суровикин, - Пионтковский

4 июня, 2023 воскресенье
09:30
Война с Россией

В ближайшие дни внутри России развернутся события по контролю за минобороны РФ

Такое мнение высказал политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо".

"В России будут решать не рейтинги в процессах, которые там развернутся в ближайшие дни или недели, а силовые структуры. Группа, которая стоит за Пригожиным, уже принимает практические действия и хочет сменить руководство минобороны РФ. Пригожин уже озвучил требования: министром обороны должен стать генерал Мизинцев и начальником генштаба генерал Суровикин. Им нужен этот контроль не для того, чтобы управлять сотней тысяч мобилизованных, переправлять их с одного участка фронта на другой. Контроль минобороны им нужен для двух структур - ГРУ и сил специальных операций. Этими структурами они стремятся завладеть для того , чтобы взять власть и удержать ее в послевоенной России", - объяснил Пионтковский.

По словам политолога, события в ближайшие дни будут определять чьи приказы будет выполнять руководитель спецподразделения минобороны России. Приказы министра обороны Шойгу или приказы генерал-полковника Мизинцева, которого Пригожин требует назначить.

"Может российское спецподразделение подчиниться приказам Шойгу, но могу твердо сказать, что одна из этих групп будет разгромлена в ближайшее время. Или верные Путину, Шойгу и Герасимову силы спецопераций ликвидируют Пригожина, или структурами завладеют Мизинцев и Суровикин. И эта группа ведет путь к тому, что благоприятно для украинской стороны, для мирового сообщества, капитуляции России", - добавил Пионтковский.

  • Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
  • 25 мая основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции передадут подразделениям минобороны РФ
  • Основатель российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил , что пути ухода из Бахмута для его бойцов были заминированы представителями министерства обороны России.
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