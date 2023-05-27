Или Тюмень, или Уфа: куда оккупанты "эвакуируют" жителей Запорожской области
Оккупанты в Запорожской области планируют "эвакуировать" украинцев в Тюмень и Уфу
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Федоров отметил, что план оккупантов Запорожской области по псевдоэвакуации населения прифронтовых территорий "доживает последние дни".
"Согласно анонсам оккупантов, бесплатные места для временного размещения эвакуированных в Крыму закончились, в Геническе осталось две базы, в Бердянске уже не предлагают", - рассказал Федоров.
Поэтому российские захватчики предлагают украинцам "эвакуироваться" в российские Тюмень и Уфу, но местные жители не соглашаются.
- Россияне вывозят документацию с оккупированной Запорожской АЭС и призывают выезжать персонал.
- Напомним, что с временно оккупированных территорий Херсонской области выезжают россияне, "откомандированные" с территории РФ. Захватчики "эвакуируют" их в первую очередь.
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