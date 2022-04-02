Или скажите: "Воюйте до последнего украинца" , - Подоляк призвал мир ввести эмбарго на энергоресурсы из РФ или закрыть порты для танкеров

Об этом он написал в Twitter.

"Санкций против РФ недостаточно. Чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго через закрытие портов для российских товаров (85% нефти – танкеры). Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", – заметил Подоляк.