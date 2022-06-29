Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде.

"Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Или – неотложная достаточная для победы помощь Украине, или – отложенная война России с вами.

Сейчас вы принимаете стратегию Альянса, и это, прежде всего, стратегия безопасности ваших обществ, ваших государств. Стратегия на десять лет. Уже 126 дней полномасштабного вторжения в Украину. Крылатые ракеты, пытки, убийства детей, изнасилование женщин... У нас нет десяти лет. Есть ли они у вас? Действительно ли вы в этом уверены?" – сказал Зеленский.

В войне с рашистами Украине поможет оружие, средства противовоздушной обороны и поддержка партнеров, подчеркнул президент.

"Помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России – это то, что нужно и нам, и каждому из ваших государств, и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу. Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень, это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе.

Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальность тех ракет, которые применяются сегодня против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Поэтому поддержать именно Украину и сейчас оружием, финансами и политически, такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, – это абсолютная необходимость. И мы благодарны за ту помощь, которую вы уже оказали", – отметил он.

Зеленский отметил, что война длится более четырех месяцев и не должна затянуться, поэтому Украине нужно больше оружия, в том числе артиллерии.

"Россия на поле боя делает ставку прежде всего на артиллерию, на артиллерийское преимущество. В десятки раз больше огня, чем мы сейчас противопоставляем ей. Украина уже получила современные артиллерийские системы, и я очень благодарен вам. Но война продолжается, и именно такая война, в которой артиллерия имеет мощное значение. Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали русское артиллерийское преимущество – преимущество в разы, нам нужно гораздо больше таких современных систем, современной артиллерии.

И нам нужно новое понимание восточного фланга НАТО. Избавиться от "серой" зоны, обеспечить безопасность можно только вместе с Украиной. Просто подумайте, пожалуйста, сейчас над одним фактом: сегодня страна, не являющаяся членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете основной угрозой для себя. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас и от того, чтобы она уничтожила вас", - сказал глава Украины.

В выступлении Зеленский также подчеркнул, что НАТО должна найти место для Украины в пространстве безопасности и помочь преодолеть врага, в противном случае Альянс ждет отложенная война с РФ.

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?" – добавил президент.

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