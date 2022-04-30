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Главная война с Россией "Или мы победим, или они проиграют". Украина сегодня отмечает День пограничника

"Или мы победим, или они проиграют". Украина сегодня отмечает День пограничника

30 апреля, 2022 суббота
13:39
война с Россией

"Для каждого из нас граница - это не что-то абстрактное. Граница - это реальные люди, реальные пограничники, которые на наших глазах становятся современными Героям"

Об этом говорится в обращении председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко по случаю празднующегося Дня пограничника 30 апреля 2022 года, рассказывает Еспресо.TV .

"В этом году День пограничника - это не просто профессиональный праздник для тех, кто носит зеленый берет. В этот день мы вспоминаем всех Героев, отдавших за страну жизнь. Ни один из них не полег зря! Они понимали - если мы не будем воевать, нас больше не станет, не станет нашей независимой страны, не станет нашей свободой и светлым будущим для наших детей.

И теперь наша с вами обязанность – довести начатое дело до единственного возможного финала – нашей Победы", - отметил он.

По словам Дейнеки, с первых минут российского вторжения "украинские пограничники дали понять: врага здесь никто не боится".

"Наши наряды открывали огонь по силам превосходивших количеством нападающих.

Обеспечивали эвакуацию мирных жителей из районов, где падали российские снаряды.

Именно сейчас в эти минуты украинские пограничники продолжают уничтожать вражеские силы со словами уверенности: "Или мы победим, или они проиграют".

У нас не было, нет и не будет других вариантов!

Я горжусь каждым из вас, собратьями и сестрами!", - обратился к подчиненным Сергей Дейнека.

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Глава украинских пограничников напомнил, что "зеленые береты" есть "и среди защитников Мариуполя, которые до сих пор находятся в полном окружении многочисленных сил врага".

"Да даже в такой сложной ситуации, они держатся и готовы идти до конца!" – отметил глава Государственной пограничной службы Украины.

Свое поздравительное слово он завершил следующим образом:

"Мы всегда будем помнить героизм Игоря Дашко, который взорвал себя со словами "Слава Украине!". Не забудем примеры мужества Виталия Кучерявого, защищавшего украинское Счастье, Федора Темира близ Волновахи, Олега Голубева под Гостомелем, Сергея Оданельчука на Житомирщине, Криволапа на Черниговщине и всех других живых и павших.

Победа будет за нами! Потому что мы делаем для этого все необходимое и даже большее!

Слава пограничникам Украины!

Слава Украине, ее защитникам и всему украинскому народу!".


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