English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Или масло, или оружие. Боррель о выборе России после санкций

Или масло, или оружие. Боррель о выборе России после санкций

4 июля, 2022 понедельник
22:06
война с Россией Жозеп Боррель

Санкции Евросоюза уже очень бьют по президенту России Владимиру Путину и его окружению, и их влияние на российскую экономику в дальнейшем будет усиливаться

Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей колонке для официального сайта ЕС.

"Полезны ли санкции против России? Да, они уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику со временем будет усиливаться", - написал Боррель.

Поскольку Россия сознательно нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, ЕС принял шесть пакетов санкций против Москвы. Сейчас наши меры направлены почти на 1200 человек и 98 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики. Эти санкции были приняты в координации с членами G7. Их эффективность усиливается тем фактом, что более сорока других стран (включая традиционно нейтральные) приняли их или приняли подобные меры, — считает Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

"До конца 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90% и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, долго тормозившей наш политический выбор перед лицом агрессивности Владимира Путина. Вероятно, он считал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергетической зависимости. Это не самый незначительный из многочисленных просчетов российского режима во время этого конфликта. Конечно, столь быстрый отказ от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для нескольких экономических секторов, но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для решения этих проблем в полной солидарности", - написал Жозеп Боррель.

Он также признал: "Вопреки тому, что мы довольно наивно считали несколько лет назад, экономическая взаимозависимость не означает автоматического умиротворения международных отношений. Вот почему переход к Европе как силе, к чему я призываю с начала своего мандата, обязателен. Столкнувшись с вторжением в Украину мы начали переходить от намерений к действиям, показывая, что Европа может ответить на провокации. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции сейчас являются основой этого ответа. Они уже начинают давать эффект и он усилится в ближайшие месяцы".

  • Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо, что в случае блокирования работы компьютерных процессоров в России там не смогут работать банки.
  • 3 июля стало известно, что Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Жозеп Боррель
Читайте также:
Захисники Маріуполя
3 июля, 2022 воскресенье
Тяжелые ранения, ампутация, сепсис: руководитель патронатной службы полка "Азов" рассказала о состоянии освобожденных бойцов
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
3 июля, 2022 воскресенье
Вражеские бомбардировщики нанесли два удара по Змеиному
Дмитро Ярош
3 июля, 2022 воскресенье
"Этот усатый таракан должен быть ликвидирован", - Ярош о Лукашенко
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.45
    Покупка 34.45
    Продажа 35.16
  • EUR
    Покупка 35.68
    Продажа 36.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 июля
23:16
В Риге суд наказал пенсионера, желавшего россиянам "успешно уничтожать" украинцев
23:07
Аналитика
Удержание линии Славянск – Краматорск будет иметь принципиальное значение для нашей обороны. Колонка Сергея Згурца
23:01
Русские сообщают о большом пожаре в центре Донецка
22:58
Российский беспилотник упал на частный дом в Ростовской области
22:46
Великобритания вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко
22:32
На фото Владимир Зеленский
Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины, - Зеленский
21:53
Зеленский создал 14 военных администраций. Список
21:48
Россияне за деньги сдают собственные позиции, - перехват ГУР
21:40
На Днепропетровщине в 6 районах из 7 начали жатву, - ОГА
21:29
Вблизи Чикаго на параде ко дню независимости США произошла стрельба. Шесть убитых
21:21
В Нидерландах зафиксировали первый случай обезьяньей оспы у ребенка
21:19
Эксклюзив
Путин Эрдоган
Отношения Эрдогана и Путина – это танго двух геополитических мачо, – политолог Магда
21:12
Замминистра обороны Анна Маляр опровергла российские фейки о мобилизации женщин
21:06
Эксклюзив
Украина должна помочь Западу разработать стратегию в случае распада РФ, - экс-нардеп Гопко
21:04
Обновлено
Представленный в Лугано проект плана восстановления Украины после войны потребует $750 млрд инвестиций
20:52
Польша планирует увеличить рабочую мощность подземных хранилищ газа
20:49
В Московском университете будут готовить специалистов по противодействию "цветным революциям"
20:36
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности три носителя высокоточного оружия, - Генштаб
20:33
"Слуга народа" хочет монополизировать право на борьбу за Украину – расследование
20:09
Эксклюзив
Славянск уже стал прифронтовым, ближайшие позиции россиян в 7-10 км от города, - мэр
20:07
Флаг на Змеином еще не развевается. Его поднимут военные, - спикер ОК "Юг"
20:01
Следующую конференцию по восстановлению Украины примет Великобритания, - премьер
19:55
россия дипломат
В РФ запустили Центр регистрации ядерных взрывов для "укрепления обороноспособности", - росСМИ
19:54
Зеленский встретился с премьер-министром Швеции. Она в Киеве впервые
19:51
Факты сексуального насилия, обнародованные Денисовой, расследуются, — замглавы МВД
19:33
Люди научились разбираться в тех вещах, о которых никогда и не думали. Взрывотехник из Ривне рассказал, как приходится разминировать страну
19:29
Российские замороженные активы должны стать основным источником финансирования восстановления Украины, - ЕБРР
19:16
Генерал Ходжес считает, что Украина должна атаковать аэродромы, которые Россия использует для пуска крылатых ракет
19:11
Он боролся за Украину, свободную от коррупции. Урсула фон дер Ляен в Лугано вспомнила о Романе Ратушном
18:53
Газпром
Немецкие банкиры опасаются "резкого дефолта" после отказа от российского газа, - Bloomberg
18:24
Россияне обстреляли Сумщину с вертолета, повреждена школа
18:20
ЕС планирует создать платформу для координации восстановления Украины, - фон дер Ляен
18:01
На границах Украины нет ударных сил оккупантов – Госпогранслужба
17:59
Шведская премьер-министр Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку
17:56
Эксклюзив
Россиян собирают воевать из глубинки, европейская часть РФ не чувствует войны, - боец ВСУ Сазонов
17:56
Ведущая неправительственная организация Швейцарии Public Eye назвала страну "убежищем" для олигархов РФ
17:54
Эксклюзив
Уничтожаем наступательный потенциал врага на Славянском направлении, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
17:33
Эксклюзив
Неэффективно бросать деньги в прогнившую систему: сначала должны идти реформы, а потом деньги, - дипломат Омелян
17:05
Эксклюзив
Освобождение Змеиного отодвинуло россиян на 100-150 км в акватории Черного моря, - спикер штаба Одесской ОВА Братчук
17:05
Собирал разведданные о дислокации и перемещении украинских войск: на Одесчине СБУ задержала вражеского агента
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV