Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей колонке для официального сайта ЕС.

"Полезны ли санкции против России? Да, они уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и их влияние на российскую экономику со временем будет усиливаться", - написал Боррель.

Поскольку Россия сознательно нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, ЕС принял шесть пакетов санкций против Москвы. Сейчас наши меры направлены почти на 1200 человек и 98 организаций в России, а также на значительное количество секторов российской экономики. Эти санкции были приняты в координации с членами G7. Их эффективность усиливается тем фактом, что более сорока других стран (включая традиционно нейтральные) приняли их или приняли подобные меры, — считает Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

"До конца 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90% и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, долго тормозившей наш политический выбор перед лицом агрессивности Владимира Путина. Вероятно, он считал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергетической зависимости. Это не самый незначительный из многочисленных просчетов российского режима во время этого конфликта. Конечно, столь быстрый отказ от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и для нескольких экономических секторов, но это цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры для решения этих проблем в полной солидарности", - написал Жозеп Боррель.

Он также признал: "Вопреки тому, что мы довольно наивно считали несколько лет назад, экономическая взаимозависимость не означает автоматического умиротворения международных отношений. Вот почему переход к Европе как силе, к чему я призываю с начала своего мандата, обязателен. Столкнувшись с вторжением в Украину мы начали переходить от намерений к действиям, показывая, что Европа может ответить на провокации. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции сейчас являются основой этого ответа. Они уже начинают давать эффект и он усилится в ближайшие месяцы".

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо, что в случае блокирования работы компьютерных процессоров в России там не смогут работать банки.

3 июля стало известно, что Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb