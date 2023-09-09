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"Или годен, или не годен". Бывшие ограниченно пригодные будут служить, но не на передовой

9 сентября, 2023 суббота
21:44
Общество

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно пригодный": граждане Украины, имеющие проблемы со здоровьем, могут нести службу не на передовой

Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона.

"Относительно решения "ограниченно пригоден": мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим недостатков, не имеющим проблем со здоровьем, как "непригодным", а гражданам Украины, имеющим открытые проблемы со здоровьем, многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - рассказал омбудсмен.

По его словам, этот вопрос был отдельно рассмотрен на заседании СНБО, на котором Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно подходящий". По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным.

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением). Я дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченно пригодный, непригодный или полностью пригодный был урегулирован через военные профессии. И таким образом четко показать гражданину Украины: если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден именно для прохождения службы в определенных войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что процедура должна проходить максимально прозрачно, понятно гражданам и цифровизировано. Кроме того, к электронным базам должны иметь доступ граждане, врачи и институции, которые осуществляют парламентский контроль. По мнению омбудсмена это сделает невозможным коррупцию и позволит действительно защищать права граждан, если они нарушаются.

Лубинец также проинформировал, что уже проверили 75% ВВК, остальные планируют проверить до конца сентября.

  • 1 сентября стало известно, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины работают над тем, чтобы ограниченно пригодных мужчин могли мобилизовать в ряды Вооруженных Сил. Речь идет о законодательных изменениях и сегодня этим вопросом занимается СНБО.
  • 3 сентября Минобороны утвердило новое расписание болезней для ВВК, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.
  • Позже сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранителями проверят решения военно-врачебных комиссий по ограниченной пригодности к военной службе, выданные после начала полномасштабной войны.
Украина
Война с Россией
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